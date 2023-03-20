Süper Lig'de 26'ncı haftanın puan durumu ve 27. haftanın programı Süper Lig 2022-2023 sezonu liderlikte yarış sürerken gözler puan durumu sıralamasına çevrildi. İşte 26. hafta itibarıyla oluşan genel durum ve 27. haftanın fikstürü...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu büyük bir heyecanla devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından verilen aranın ardından Fenerbahçe'nin atağa kalkmasıyla lig oldukça çekişmeli bir hale geldi.

Puan farkı düştü

Sarı-kırmızılı takımın Konyaspor'a 2-1 kaybetmesinin ardından sarı-lacivertliler de Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek puan farkını 6'ya düşürdü.

1 maç eksiği bulunan Fenerbahçe, farkı daha da düşürerek şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

İşte haftanın maçlarının ardından oluşan puan durumu...

(Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilmiştir)