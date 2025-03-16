Süper Lig'de 28. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 29. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 28. hafta tamamlandı.
Haftanın kapanış gününde Fenerbahçe, Samsunspor'la golsüz berabere kaldı, 62 puanla zirve takibini devam ettirdi.
Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray ise 71 puanla yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Ayrıca Adana Demirspor, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun tamamlanmasına 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM
28. haftanın sonuçları:
Galatasaray-Antalyaspor: 4-0
Gaziantep FK-Kayserispor: 1-0
Kasımpaşa-Alanyaspor: 2-1
Başakşehir-Trabzonspor: 0-3
Konyaspor-Beşiktaş: 1-0
Rizespor-Bodrum FK: 0-2
Hatayspor-Sivasspor: 3-2
Göztepe-Eyüpspor: 1-1
Fenerbahçe-Samsunspor: 0-0
29. haftanın programı:
28 Mart Cuma
16.00 Kayserispor-Hatayspor
16.00 Antalyaspor-Alanyaspor
20.30 Konyaspor-Gaziantep FK
20.30 Bodrum FK-Fenerbahçe
29 Mart Cumartesi
13.30 Sivasspor-Adana Demirspor
16.00 Samsunspor-Kasımpaşa
16.00 Trabzonspor-Göztepe
20.30 Beşiktaş-Galatasaray
31 Mart Pazartesi
20.00 Eyüpspor-Başakşehir
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