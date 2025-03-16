Süper Lig'de 28. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 29. haftanın fikstürü
AA & Ensonhaber

Süper Lig'de 28. hafta tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Fenerbahçe, Samsunspor'la golsüz berabere kaldı, 62 puanla zirve takibini devam ettirdi.

Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray ise 71 puanla yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Ayrıca Adana Demirspor, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun tamamlanmasına 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

28. haftanın sonuçları:

Galatasaray-Antalyaspor: 4-0

Gaziantep FK-Kayserispor: 1-0

Kasımpaşa-Alanyaspor: 2-1

Başakşehir-Trabzonspor: 0-3

Konyaspor-Beşiktaş: 1-0

Rizespor-Bodrum FK: 0-2

Hatayspor-Sivasspor: 3-2

Göztepe-Eyüpspor: 1-1

Fenerbahçe-Samsunspor: 0-0

29. haftanın programı:

28 Mart Cuma

16.00 Kayserispor-Hatayspor

16.00 Antalyaspor-Alanyaspor

20.30 Konyaspor-Gaziantep FK

20.30 Bodrum FK-Fenerbahçe

29 Mart Cumartesi

13.30 Sivasspor-Adana Demirspor

16.00 Samsunspor-Kasımpaşa

16.00 Trabzonspor-Göztepe

20.30 Beşiktaş-Galatasaray

31 Mart Pazartesi

20.00 Eyüpspor-Başakşehir

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Göktürk Sönmez
Editor