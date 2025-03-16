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Süper Lig'de 28. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 29. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 28. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 29. haftanın fikstürü Süper Lig'de 28. hafta sona erdi. Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, 71 puanla yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe ise 62 puanla zirve takibini devam ettirdi.