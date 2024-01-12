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Süper Lig'de 3 haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 3 haftanın programı açıklandı TFF, Süper Lig'in 21, 22 ve 23. haftalarının programını açıkladı. Buna göre Trabzonspor-Galatasaray derbisi 21 Ocak Pazar günü oynanacak.