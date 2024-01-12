Süper Lig'de 3 haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 21, 22 ve 23. hafta müsabakalarına ilişkin programlar belli oldu.
Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması, 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligde 3 haftalık program şöyle:
21. Hafta
20 Ocak Cumartesi
13.30 Kasımpaşa- Hatayspor
16.00 Fatih Karagümrük - Başakşehir
16.00 Alanyaspor - Rizespor
19.00 Adana Demirspor - Ankaragücü
19.00 Pendikspor - Beşiktaş
21 Ocak Pazar
13.30 Sivasspor - Gaziantep FK
16.00 Konyaspor - Antalyaspor
16.00 Fenerbahçe - Samsunspor
19.00 Trabzonspor - Galatasaray
22 Ocak Pazartesi
20.00 Kayserispor - İstanbulspor
22. Hafta
23 Ocak Salı
17.00 Hatayspor - Corendon Alanyaspor
20.00 Pendikspor - Kasımpaşa
20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor
24 Ocak Çarşamba
17.00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük
17.00 Gaziantep FK - Konyaspor
20.00 Antalyaspor - Sivasspor
20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe
25 Ocak Perşembe
17.00 Samsunspor - Kayserispor
20.00 Rizespor - Trabzonspor
20.00 Galatasaray - İstanbulspor
23. Hafta
27 Ocak Cumartesi
16.00 Alanyaspor - Pendikspor
19.00 Adana Demirspor - Hatayspor
28 Ocak Pazar
13.30 Konyaspor - Başakşehir
16.00 Fatih Karagümrük - Rizespor
16.00 Sivasspor - Beşiktaş
19.00 Fenerbahçe - Ankaragücü
29 Ocak Pazartesi
17.00 İstanbulspor - Samsunspor
17.00 Kayserispor - Antalyaspor
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK
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