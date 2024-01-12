Süper Lig'de 3 haftanın programı açıklandı
ensonhaber.com

Süper Lig'de 21, 22 ve 23. hafta müsabakalarına ilişkin programlar belli oldu.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması, 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligde 3 haftalık program şöyle:

21. Hafta

20 Ocak Cumartesi

13.30 Kasımpaşa- Hatayspor

16.00 Fatih Karagümrük - Başakşehir

16.00 Alanyaspor - Rizespor

19.00 Adana Demirspor - Ankaragücü

19.00 Pendikspor - Beşiktaş

21 Ocak Pazar

13.30 Sivasspor - Gaziantep FK

16.00 Konyaspor - Antalyaspor

16.00 Fenerbahçe - Samsunspor

19.00 Trabzonspor - Galatasaray

22 Ocak Pazartesi

20.00 Kayserispor - İstanbulspor

22. Hafta

23 Ocak Salı

17.00 Hatayspor - Corendon Alanyaspor

20.00 Pendikspor - Kasımpaşa

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor

24 Ocak Çarşamba

17.00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük

17.00 Gaziantep FK - Konyaspor

20.00 Antalyaspor - Sivasspor

20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe

25 Ocak Perşembe

17.00 Samsunspor - Kayserispor

20.00 Rizespor - Trabzonspor

20.00 Galatasaray - İstanbulspor

23. Hafta

27 Ocak Cumartesi

16.00 Alanyaspor - Pendikspor

19.00 Adana Demirspor - Hatayspor

28 Ocak Pazar

13.30 Konyaspor - Başakşehir

16.00 Fatih Karagümrük - Rizespor

16.00 Sivasspor - Beşiktaş

19.00 Fenerbahçe - Ankaragücü

29 Ocak Pazartesi

17.00 İstanbulspor - Samsunspor

17.00 Kayserispor - Antalyaspor

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK