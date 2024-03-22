Süper Lig'de 31. haftanın programı açıklandı

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30 haftası geride kalan Süper Lig'de heyecan giderek artıyor.

Şampiyonluk yarışında ve küme düşme hattında mücadelenin yaşandığı ligde sezonun tamamlanmasına 8 hafta kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu da bu doğrultuda milli ara sonrasında gerçekleşecek 31. haftanın programını resmi hesabından duyurdu.

Programa seçim düzenlemesi yapıldı

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarına ilişkin program belli oldu. Sezon başında ilan edildiği üzere, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. Hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanması planlanmıştır.