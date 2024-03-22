Süper Lig'de 31. haftanın programı açıklandı

30 haftası geride kalan Süper Lig'de heyecan giderek artıyor.
Şampiyonluk yarışında ve küme düşme hattında mücadelenin yaşandığı ligde sezonun tamamlanmasına 8 hafta kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu da bu doğrultuda milli ara sonrasında gerçekleşecek 31. haftanın programını resmi hesabından duyurdu.
Programa seçim düzenlemesi yapıldı
TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarına ilişkin program belli oldu. Sezon başında ilan edildiği üzere, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. Hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanması planlanmıştır.
İşte 31. haftanın programı
2 Nisan Salı
17.00 İstanbulspor - Rizespor
20.30 Antalyaspor - Ankaragücü
20.30 Gaziantep FK - Alanyaspor
20.30 Galatasaray - Hatayspor
3 Nisan Çarşamba
17.00 Sivasspor - Fatih Karagümrük
20.30 Kayserispor - Kasımpaşa
20.30 Konyaspor - Trabzonspor
20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor
4 Nisan Perşembe
20.30 Samsunspor - Pendikspor
20.30 Başakşehir - Beşiktaş
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