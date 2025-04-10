Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belirlendi

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Süper Lig'de 31. hafta 11 Nisan Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılışında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 31. hafta, Eyüpspor-Adana Demirspor maçıyla tamamlanacak.

Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler de belli oldu.

İŞTE BU HAFTANIN HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve hakemler şu şekilde:

11 NİSAN CUMA

20:00 Samsunspor - Galatasaray (Ozan Ergün)

12 NİSAN CUMARTESİ

16:00 Konyaspor - Göztepe (Ümit Öztürk)

19:00 Beşiktaş - RAMS Başakşehir (Cihan Aydın)

19:00 Bodrum FK - Antalyaspor (Direnç Tonusluoğlu)

13 NİSAN PAZAR

16:00 Kayserispor - Kasımpaşa (Abdullah Buğra Taşkınsoy)

16:00 Gaziantep FK - Hatayspor (Ali Şansalan)

19:00 Sivasspor - Fenerbahçe (Yasin Kol)

19:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor (Çağdaş Altay)

20:00 Eyüpspor - Adana Demirspor (Alper Akarsu)