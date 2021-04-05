Süper Lig'de 32. hafta sonrası oluşan puan durumu

Süper Lig'de 32. hafta geride kalırken, Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe Denizlispor karşısında aldığı 3 puanla 2. sıraya yerleşti.

Süper Lig'de 32. hafta, Fenerbahçe-Denizlispor karşılaşmasıyla geride kaldı.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlulu'nın takımın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın Hatayspor karşısında, Beşiktaş'ın ise Kasımpaşa karşısında aldığı mağlubiyetler zirvede sıralamayı değiştirdi.

HAFTANIN KAZANANI FENERBAHÇE OLDU

Fenerbahçe, ezeli rakiplerinin puansız kapattığı haftada Denizlispor galibiyetiylle birlikte 62 puanla 2. sıraya yerleşti.

Üst sıraları yakından ilgilendiren bir diğer maçta ise Trabzonspor, Sivasspor ile golsüz berabere kaldı.

32. HAFTA PUAN DURUMU

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