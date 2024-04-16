Süper Lig'de 32. haftanın VAR kayıtları açıklandı Yabancı hakemlerinin de görev aldığı Süper Lig'in 32. haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

DHA

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Kasımpaşa-Konyaspor ve Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçlarının pozisyonlarla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı.

Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelenin 54.dakikasında Rohden ile Ceccherini'nin ceza sahası içerisinde Osayi-Samuel'e müdahalesinin ardından karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, önce oyunu devam ettirdi.

Ardından VAR ile konuşan Tugay Kaan Numanoğlu, gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti.

VAR monitörünün önünde pozisyonu izleyen Numanoğlu, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: Tugay, beni duyuyor musun?



Tugay Kaan Numanoğlu: Evet.



VAR: Sana sahada inceleme öneriyorum.



Tugay Kaan Numanoğlu: Tamam.



VAR: 6 numaranın bacak bölgesine çelme taktığını göreceksin. Defans oyuncusu topla oynamıyor ve hücum oyuncusuna çelme takıyor.



Tugay Kaan Numanoğlu: Geliyorum Andre.



VAR: Başka açı ister misin?



Tugay Kaan Numanoğlu: Evet. Açıyı değiştir. Tamam, bu penaltı Andre, teşekkürler. Penaltı, kart yok.



VAR: Kart yok, topla oynamaya çalışıyor. Kart yok, sadece penaltı.



Tugay Kaan Numanoğlu: Tamam.

İptal edilen penaltı

Aynı karşılaşmanın 86. dakikasında sağ kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren İrfan Can Kahveci'ye Eysseric müdahale etti.

Pozisyonun devamında karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, önce pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

Ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti.

Pozisyonu izleyen Tugay Kaan Numanoğlu, penaltıyı iptal etti.

Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: Tugay, penaltının iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.



AVAR: Penaltı iptali için sahada inceleme öneriyor.



Tugay Kaan Numanoğlu: Tamam.



VAR: Topa ilk 9 numara vuruyor.



Tugay Kaan Numanoğlu: Evet.



VAR: Daha sonra hücum oyuncusu savunma oyuncusunun ayağına vuruyor.



Tugay Kaan Numanoğlu: Evet, tamam. Topa ilk vuran 9 numara. Tamam, penaltı yok ve frikik. Tamam.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)