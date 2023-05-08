Süper Lig'de 33. hafta puan durumu ve 34. hafta fikstürü

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar puanını 73'e çıkardı son 5 haftaya girilirken en yakın rakipleri Fenerbahçe ve bir maç fazlası olan Beşiktaş ile puan farkı da 5'e çıkardı.
Haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenerken Fenerbahçe ise konuk olduğu küme düşme hattından çıkmak isteyen Giresunspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
Süper Lig'de son durum
İşte 33. haftanın sonuçları, oluşan puan durumu ve 34. haftanın programı:
Zirvede kalan maçlar
1- Galatasaray
İstanbulspor (D)
Sivasspor
Ankaragücü (D)
Fenerbahçe
Hatayspor (3-0 H)
2- Fenerbahçe
Trabzonspor
Hatayspor (3-0 H)
Antalyaspor
Galatasaray (D)
Gaziantep (3-0 H)
3- Beşiktaş
Gaziantep FK (3-0 H)
Adana Demirspor (D)
Kasımpaşa (D)
Konyaspor