Süper Lig'de 33. hafta puan durumu ve 34. hafta fikstürü Başakşehir galibiyetiyle puanını 73 yapan Galatasaray, son 5 haftaya girilirken şampiyonluk yarışındaki rakiplerini Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e yükseltti.

ensonhaber.com

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar puanını 73'e çıkardı son 5 haftaya girilirken en yakın rakipleri Fenerbahçe ve bir maç fazlası olan Beşiktaş ile puan farkı da 5'e çıkardı.

Haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenerken Fenerbahçe ise konuk olduğu küme düşme hattından çıkmak isteyen Giresunspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Süper Lig'de son durum

İşte 33. haftanın sonuçları, oluşan puan durumu ve 34. haftanın programı:

Zirvede kalan maçlar

1- Galatasaray

İstanbulspor (D)

Sivasspor

Ankaragücü (D)

Fenerbahçe

Hatayspor (3-0 H)

2- Fenerbahçe

Trabzonspor

Hatayspor (3-0 H)

Antalyaspor

Galatasaray (D)

Gaziantep (3-0 H)

3- Beşiktaş

Gaziantep FK (3-0 H)

Adana Demirspor (D)

Kasımpaşa (D)

Konyaspor