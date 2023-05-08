Süper Lig'de 33. hafta puan durumu ve 34. hafta fikstürü
ensonhaber.com

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar puanını 73'e çıkardı son 5 haftaya girilirken en yakın rakipleri ve bir maç fazlası olan ile puan farkı da 5'e çıkardı.

Haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenerken Fenerbahçe ise konuk olduğu küme düşme hattından çıkmak isteyen Giresunspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Süper Lig'de son durum

İşte 33. haftanın sonuçları, oluşan puan durumu ve 34. haftanın programı:

Süper Lig'de 33. hafta puan durumu ve 34. hafta fikstürü
Süper Lig'de 33. hafta puan durumu ve 34. hafta fikstürü
Süper Lig'de 33. hafta puan durumu ve 34. hafta fikstürü

Zirvede kalan maçlar

1- Galatasaray

İstanbulspor (D)

Sivasspor

Ankaragücü (D)

Fenerbahçe

Hatayspor (3-0 H)

Süper Lig'de 33. hafta puan durumu ve 34. hafta fikstürü

2- Fenerbahçe

Trabzonspor

Hatayspor (3-0 H)

Antalyaspor

Galatasaray (D)

Gaziantep (3-0 H)

Süper Lig'de 33. hafta puan durumu ve 34. hafta fikstürü

3- Beşiktaş

Gaziantep FK (3-0 H)

Adana Demirspor (D)

Kasımpaşa (D)

Konyaspor

Süper Lig'de 33. hafta puan durumu ve 34. hafta fikstürü