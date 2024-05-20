Süper Lig'de 38'inci haftanın programı

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Süper Lig'de 38. ve son hafta maçlarının programı belli oldu.
Ligde şampiyon ile küme düşecek iki takımın belirleneceği maçlar, 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarının programı şöyle:
24 Mayıs Cuma:
20.00 Alanyaspor-Antalyaspor (Alanya Oba)
25 Mayıs Cumartesi:
16.00 Fatih Karagümrük-Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Sivasspor-Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)
26 Mayıs Pazar:
19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)
19.00 Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Pendikspor-Gaziantep FK (Pendik)
19.00 Adana Demirspor-Başakşehir (Yeni Adana)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-Ankaragücü (Papara Park)
19.00 Hatayspor-Rizespor (Mersin)
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