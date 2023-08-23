Haberler



Futbol



Süper Lig'de 3'üncü haftanın hakemleri Abone Olun

Süper Lig'de 3'üncü haftanın hakemleri Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecek takımların maç yapmadan geçireceği Süper Lig'in 3. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

ensonhaber.com Süper Lig’de 3. hafta heyecanı 25 Ağustos Cuma, 26 Ağustos Cumartesi ve 27 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa kupalarında oynayacakları maçlar nedeniyle ligin 3. haftasında yapılması planlanan İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - RAMS Başakşehir ve Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelenmişti. Süper Lig'de 3. haftanın programı ve hakemler şöyle: 25 Ağustos Cuma 21.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Mete Kalkavan 26 Ağustos Cumartesi 19.15 Kasımpaşa - Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu 19.15 Trabzonspor - Rizespor: Halil Umut Meler 21.45 Sivasspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk 27 Ağustos Pazar 19.15 Kayserispor - Samsunspor: Bahattin Şimşek 19.15 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Turgut Doman 21.45 Alanyaspor - Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu

Google News

Abone Ol