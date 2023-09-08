Süper Lig'de 5-18. hafta programları açıklandı

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İlk 4 haftası geride kalan Süper Lig'de milli araya girildi. Türkiye Futbol Federasyonu da yaşanan bu arada ligin ilk yarısının programını resmi hesabından açıklandı.
Ligin 5. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş maçının 17 Eylül Pazar günü saat 20:00'de oynanacağı duyuruldu. Öte yandan diğer derbi tarihleri ise şu şekilde oluştu.
9. hafta: Galatasaray - Beşiktaş (21 Ekim Cumartesi 19:00)
11. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe (4 Kasım Cumartesi 19:00)
15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe (9 Aralık Cumartesi 19:00)
18. hafta Fenerbahçe - Galatasaray (24 Aralık Pazar 19:00)
Gözden Kaçmasın TFF, ertelenen maçların programını açıkladı Haberin Detayları
İşte program