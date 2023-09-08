Süper Lig'de 5-18. hafta programları açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 5 ile 18. haftalarının programını resmen duyurdu.

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İlk 4 haftası geride kalan Süper Lig'de milli araya girildi. Türkiye Futbol Federasyonu da yaşanan bu arada ligin ilk yarısının programını resmi hesabından açıklandı.

Ligin 5. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş maçının 17 Eylül Pazar günü saat 20:00'de oynanacağı duyuruldu. Öte yandan diğer derbi tarihleri ise şu şekilde oluştu.

9. hafta: Galatasaray - Beşiktaş (21 Ekim Cumartesi 19:00)

11. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe (4 Kasım Cumartesi 19:00)

15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe (9 Aralık Cumartesi 19:00)

18. hafta Fenerbahçe - Galatasaray (24 Aralık Pazar 19:00)

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