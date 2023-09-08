TFF, ertelenen maçların programını açıkladı

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Süper Lig'in 3. haftasında oynanması planlanan İstanbulspor - Galatasaray, Adana Demirspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Başakşehir müsabakaları, takımların Avrupa kupalarında oynayacakları play-off maçları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti.
TFF'den yapılan açıklamada bu mücadelelerin tarihleri açıklandı.
Buna göre ertelenen karşılaşmalarının tarihi ve saatleri şöyle:
26 Eylül Salı
20.30 İstanbulspor - Galatasaray
27 Eylül Çarşamba
20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş
28 Eylül Perşembe
20.00 Fenerbahçe - Başakşehir
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