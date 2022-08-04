Süper Lig'de 5 büyük takımın yaptığı transferler

Süper Lig'de ilk düdük yarın oynanacak olan İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla çalacak. Ligimizde şampiyon olan 5 takımın yaptığı transferlere birlikte göz atalım.

Süper Lig'in başlamasına sayılı saatler kala Ensonhaber.com Spor Servisi olarak ligde şampiyonluk yaşamış 5 takımın yaptığı transferleri mercek altına aldık.

Okurlarımızı da bu heyecana ortak tutmak amacıyla hazırladığımız habere yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz.

Trabzonspor

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor kadrosunu neredeyse koruyarak daha da güçlendirmeyi başardı.

Nwakaeme gibi bir ismi kaybeden bordo-mavililer aynı bölgeye Trezeguet'i transfer etti.

Gelenler: Trezeguet, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Larsen

Gidenler: Nwakaeme, Erce Kardeşler, Flavio, Diabate, Gervinho, Yunus Mallı, Salih Kavrazlı

Fenerbahçe

Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jorge Jesus'la büyük bir değişim yaşamaya devam ediyor. Oturan kadro kimyasını değiştiren sarı-lacivertliler yaptığı transferle tam olarak taraftarını memnun etmiş değil.

Gelenler: Luan Peres, Joao Pedro, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Gustavo Henrique, İrfan Can Eğribayat, Tiago Çukur, Joshua King, Ezgjan Alioski, Bruma

Gidenler: Kim Min-Jae, Allahyar Sayyadmanesh, Ozan Tufan, Mesut Özil, Arda Kurtalan, Luiz Gustavo, Berke Özer, Jose Sosa, Murat Sağlam

Beşiktaş

Önceki sezonda başarılı bir performans gösteremeyen Beşiktaş da transfer sezonunda sağlam adımlar atmaya çalışan ekiplerden biri. Ancak elindeki bazı oyuncuları serbest kalma bedelleri nedeniyle kaybeden siyah-beyazlılar bu gündeme rağmen sağlam bir kadro kurmaya çalışıyor.

Gelenler: Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Romain Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorst, Arthur Masuaku, Berkay Vardar

Gidenler: Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin, Güven Yalçın, Alex Teixeira, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Alpay Çelebi

Galatasaray

Geçen sezon kabus gibi bir yıl geçiren zaman zaman küme düşme tehlikesi bile yaşayan sarı-kırmızılılar yeni başkan Dursun Özbek'le hem orta sahayı hem de hücumu geliştirdi. Ligin başlamasına sayılı saatlar kala Galatasaray, özellikle Seferovic transferiyle dikkat çekiyor.

Gelenler: Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Leo Dubois, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic

Gidenler: Marcao, Mostafa Mohamed, Valentine Ozornwafor, Mbaye Diagne, Aytaç Kara, Ryan Babel, Ali Yavuz Kol, Bartuğ Elmaz

Başakşehir

Ligimizde şampiyonluk yaşayan 6 takımdan biri olan Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Gelenler: Leo Duarte, Mesut Özil, Ahmed Touba, Mounir Chouiar, Patryk Szysz, Lucas Biglia, Alper Karaman, Francis Nzaba, Eren Karaağaç, Bangoura, Alya Toure

Gidenler: Soner Aydoğdu, Emre Çolak, Ahmet Kıvanç, Alican Özfesli, Muhammed Sarıkaya, Emir Şenocak, Abdulkadir Çelik