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    Süper Lig'de 5'inci hafta hakemleri

    Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
    • 01.09.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 13:51
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    Süper Lig'de 5'inci hafta hakemleri

    Süper Lig'in 5. haftasında heyecan yarın, 3 Eylül Cumartesi, 4 Eylül Pazar ve 5 Eylül Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

    Haftanın açılış maçında Ümraniyespor, Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçe de evinde Kayserispor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

    Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

    Süper Lig de 5 inci hafta hakemleri #1

    4 büyüklerin maçlarının hakemleri

    Birbirinden zorlu maçları yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.

    Galatasaray-Gaziantep FK maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçe-Kayserispor maçını Ali Palabıyık, Ankaragücü-Beşiktaş maçını Mete Kalkavan ve Ümraniyespor-Trabzonspor maçını Arda Kardeşler yönetecek.

    Süper Lig de 5 inci hafta hakemleri #2

    İşte 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

    Ümraniyespor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

    Sivasspor-Fatih Karagümrük: Yasin Kol

    Başakşehir-Alanyaspor: Ali Şansalan

    Fenerbahçe-Kayserispor: Ali Palabıyık

    Giresunspor-Konyaspor: Zorbay Küçük

    Hatayspor-Adana Demirspor: Burak Şeker

    Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

    Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan

    Galatasaray-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu


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