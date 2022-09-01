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Süper Lig'de 5'inci hafta hakemleri
- 01.09.2022 - 13:12
- Güncelleme : 01.09.2022 - 13:51
Süper Lig'in 5. haftasında heyecan yarın, 3 Eylül Cumartesi, 4 Eylül Pazar ve 5 Eylül Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
Haftanın açılış maçında Ümraniyespor, Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçe de evinde Kayserispor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
4 büyüklerin maçlarının hakemleri
Birbirinden zorlu maçları yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.
Galatasaray-Gaziantep FK maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçe-Kayserispor maçını Ali Palabıyık, Ankaragücü-Beşiktaş maçını Mete Kalkavan ve Ümraniyespor-Trabzonspor maçını Arda Kardeşler yönetecek.
İşte 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
Ümraniyespor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
Sivasspor-Fatih Karagümrük: Yasin Kol
Başakşehir-Alanyaspor: Ali Şansalan
Fenerbahçe-Kayserispor: Ali Palabıyık
Giresunspor-Konyaspor: Zorbay Küçük
Hatayspor-Adana Demirspor: Burak Şeker
Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan
Galatasaray-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu