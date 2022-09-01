Süper Lig'de 5'inci hafta hakemleri

Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 5. haftasında heyecan yarın, 3 Eylül Cumartesi, 4 Eylül Pazar ve 5 Eylül Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

Haftanın açılış maçında Ümraniyespor, Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçe de evinde Kayserispor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

4 büyüklerin maçlarının hakemleri

Birbirinden zorlu maçları yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.

Galatasaray-Gaziantep FK maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçe-Kayserispor maçını Ali Palabıyık, Ankaragücü-Beşiktaş maçını Mete Kalkavan ve Ümraniyespor-Trabzonspor maçını Arda Kardeşler yönetecek.

İşte 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

Ümraniyespor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

Sivasspor-Fatih Karagümrük: Yasin Kol

Başakşehir-Alanyaspor: Ali Şansalan

Fenerbahçe-Kayserispor: Ali Palabıyık

Giresunspor-Konyaspor: Zorbay Küçük

Hatayspor-Adana Demirspor: Burak Şeker

Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan

Galatasaray-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu