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- Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı! İşte 5.hafta maç sonuçları!
Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı! İşte 5.hafta maç sonuçları!
- 06.09.2022 - 10:13
Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta maçları dün oynanan Galatasaray - Gaziantepspor maçıyla tamamlandı.Büyük heyecana sahne olan maçta 10 kişi kalan Galatasaray maçtan 2-1 galip ayrılmayı başardı.
Süper Lig'de birbirinden zorlu maçların oynandığı 5. hafta maçlarında toplam 18 gol atıldı.4 kırmızı kartın çıktığı haftada Süper Lig'de puan alamayan takım kalmadı.
Süper Lig'in 5. haftası ardından galibiyetle tanışamayan üç takım bulunuyor.Hatayspor, Ümraniyespor ve Ankaragücü Lig'de galibiyet alamayan takımlar olarak son üç sırayı paylaşıyorlar.Üç takımında 1 puanı bulunuyor.
5. haftanın ardından Beşiktaş zirvedeki yerini korurken Konyaspor Süper Lig'de ikinciliğe yerleşti.İşte 5. hafta oynanan maçların sonuçları..
5. hafta maç sonuçları
Ümraniyespor 0-1 Trabzonspor
Sivasspor 0-0 Fatih Karagümrük
Başakşehir 2-0 Alanyaspor
Fenerbahçe 2-0 Kayserispor
Giresunspor 0-1 Konyaspor
Hatayspor 1-1 Adana Demirspor
Antalyaspor 0-2 Kasımpaşa
Ankaragücü 2-3 Beşiktaş
Galatasaray 2-1 Gaziantep