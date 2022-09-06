Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı! İşte 5.hafta maç sonuçları!

Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı.Futbolseverler oynanan maçların sonuçlarını araştırmaya başladı.İşte Süper Lig'de 5. hafta maçlarının sonuçları..

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta maçları dün oynanan Galatasaray - Gaziantepspor maçıyla tamamlandı.Büyük heyecana sahne olan maçta 10 kişi kalan Galatasaray maçtan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Süper Lig'de birbirinden zorlu maçların oynandığı 5. hafta maçlarında toplam 18 gol atıldı.4 kırmızı kartın çıktığı haftada Süper Lig'de puan alamayan takım kalmadı.

Süper Lig'in 5. haftası ardından galibiyetle tanışamayan üç takım bulunuyor.Hatayspor, Ümraniyespor ve Ankaragücü Lig'de galibiyet alamayan takımlar olarak son üç sırayı paylaşıyorlar.Üç takımında 1 puanı bulunuyor.

5. haftanın ardından Beşiktaş zirvedeki yerini korurken Konyaspor Süper Lig'de ikinciliğe yerleşti.İşte 5. hafta oynanan maçların sonuçları..

5. hafta maç sonuçları

Ümraniyespor 0-1 Trabzonspor

Sivasspor 0-0 Fatih Karagümrük

Başakşehir 2-0 Alanyaspor

Fenerbahçe 2-0 Kayserispor

Giresunspor 0-1 Konyaspor

Hatayspor 1-1 Adana Demirspor

Antalyaspor 0-2 Kasımpaşa

Ankaragücü 2-3 Beşiktaş

Galatasaray 2-1 Gaziantep