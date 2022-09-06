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    Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı! İşte 5.hafta maç sonuçları!

    Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı.Futbolseverler oynanan maçların sonuçlarını araştırmaya başladı.İşte Süper Lig'de 5. hafta maçlarının sonuçları..
    • 06.09.2022 - 10:13
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    Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı! İşte 5.hafta maç sonuçları!

    Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta maçları dün oynanan Galatasaray - Gaziantepspor maçıyla tamamlandı.Büyük heyecana sahne olan maçta 10 kişi kalan Galatasaray maçtan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

    Süper Lig'de birbirinden zorlu maçların oynandığı 5. hafta maçlarında toplam 18 gol atıldı.4 kırmızı kartın çıktığı haftada Süper Lig'de puan alamayan takım kalmadı.

    Süper Lig'in 5. haftası ardından galibiyetle tanışamayan üç takım bulunuyor.Hatayspor, Ümraniyespor ve Ankaragücü Lig'de galibiyet alamayan takımlar olarak son üç sırayı paylaşıyorlar.Üç takımında 1 puanı bulunuyor.

    5. haftanın ardından Beşiktaş zirvedeki yerini korurken Konyaspor Süper Lig'de ikinciliğe yerleşti.İşte 5. hafta oynanan maçların sonuçları..

    Süper Lig de 5. hafta tamamlandı! İşte 5.hafta maç sonuçları! #1

    5. hafta maç sonuçları

    Ümraniyespor 0-1 Trabzonspor

    Sivasspor 0-0 Fatih Karagümrük

    Başakşehir 2-0 Alanyaspor

    Fenerbahçe 2-0 Kayserispor

    Giresunspor 0-1 Konyaspor

    Hatayspor 1-1 Adana Demirspor

    Antalyaspor 0-2 Kasımpaşa

    Ankaragücü 2-3 Beşiktaş

    Galatasaray 2-1 Gaziantep

     


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