Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 6. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hafta sonunda oynanacak karşılaşmaları yönetecek isimleri açıkladı.
22 Eylül Cuma
20:00 Gaziantep FK - İstanbulspor (Murat Erdoğan)
23 Eylül Cumartesi
17:00 Pendikspor - Fatih Karagümrük (Tugay Kaan Numanoğlu)
17:00 Rizespor - Sivasspor (Burak Pakkan)
20:00 Başakşehir - Galatasaray (Kadir Sağlam)
20:00 Antalyaspor - Samsunspor (Arda Kardeşler)
24 Eylül Pazar
17:00 Beşiktaş - Kayserispor (Ali Şansalan)
17:00 Ankaragücü - Konyaspor (Serkan Özdamar)
20:00 Kasımpaşa - Adana Demirspor (Yasin Kol)
20:00 Alanyaspor - Fenerbahçe (Atilla Karaoğlan)
25 Eylül Pazartesi
20:00 Hatayspor - Trabzonspor (Burak Şeker)