Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu TFF, Süper Lig'in 6. haftasında düdük çalacak hakemleri duyurdu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 6. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hafta sonunda oynanacak karşılaşmaları yönetecek isimleri açıkladı.

22 Eylül Cuma

20:00 Gaziantep FK - İstanbulspor (Murat Erdoğan)

23 Eylül Cumartesi

17:00 Pendikspor - Fatih Karagümrük (Tugay Kaan Numanoğlu)

17:00 Rizespor - Sivasspor (Burak Pakkan)

20:00 Başakşehir - Galatasaray (Kadir Sağlam)

20:00 Antalyaspor - Samsunspor (Arda Kardeşler)

24 Eylül Pazar

17:00 Beşiktaş - Kayserispor (Ali Şansalan)

17:00 Ankaragücü - Konyaspor (Serkan Özdamar)

20:00 Kasımpaşa - Adana Demirspor (Yasin Kol)

20:00 Alanyaspor - Fenerbahçe (Atilla Karaoğlan)

25 Eylül Pazartesi

20:00 Hatayspor - Trabzonspor (Burak Şeker)