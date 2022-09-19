Süper Lig'de 7. hafta tamamlandı! İşte Süper Lig 7.hafta maç sonuçları!

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maçlarının heyecanı yaşandı.Futbolseverler maç sonuçlarını merak ediyor.İşte 7. hafta maçlarının skorları..

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maçlarının heyecanı yaşandı.Bol gollü maçlara sahne olan haftada toplam 30 gol atıldı.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda toplam 7 kırmızı kart gösterildi.Birbirinden keyifli maçların oynandığı haftada liderlik koltuğuna Adana Demirspor oturdu.

Süper Lig'de 7 hafta sonunda henüz galibiyet alamayan 3 takım bulunuyor.Sivasspor, Ümraniyespor ve Hatayspor henüz üç puanla tanışamadı.

7. hafta sonuçları

Galatasaray 2-1 Konyaspor

Hatayspor 0-4 Kayserispor

Ümraniyespor 1-2 Kasımpaşa

İstanbulspor 2-2 Beşiktaş

Antalyaspor 0-3 Adana Demirspor

Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK

Başakşehir FK 0-0 Fatih Karagümrük

Fenerbahçe 5-0 Alanyaspor

Ankaragücü 2-1 Sivasspor