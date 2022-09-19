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    Süper Lig'de 7. hafta tamamlandı! İşte Süper Lig 7.hafta maç sonuçları!

    Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maçlarının heyecanı yaşandı.Futbolseverler maç sonuçlarını merak ediyor.İşte 7. hafta maçlarının skorları..
    • 19.09.2022 - 10:30
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    Süper Lig'de 7. hafta tamamlandı! İşte Süper Lig 7.hafta maç sonuçları!

    Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maçlarının heyecanı yaşandı.Bol gollü maçlara sahne olan haftada toplam 30 gol atıldı.

    Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda toplam 7 kırmızı kart gösterildi.Birbirinden keyifli maçların oynandığı haftada liderlik koltuğuna Adana Demirspor oturdu.

    Süper Lig'de 7 hafta sonunda henüz galibiyet alamayan 3 takım bulunuyor.Sivasspor, Ümraniyespor ve Hatayspor henüz üç puanla tanışamadı.

    Süper Lig de 7. hafta tamamlandı! İşte Süper Lig 7.hafta maç sonuçları! #1

    7. hafta sonuçları

    Galatasaray 2-1 Konyaspor

    Hatayspor 0-4 Kayserispor

    Ümraniyespor 1-2 Kasımpaşa

    İstanbulspor 2-2 Beşiktaş

    Antalyaspor 0-3 Adana Demirspor

    Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK

    Başakşehir FK 0-0 Fatih Karagümrük

    Fenerbahçe 5-0 Alanyaspor

    Ankaragücü 2-1 Sivasspor


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