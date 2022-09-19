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    Süper Lig'de 7. haftada gol krallığında son durum

    Süper Lig'de 7. haftada gol krallığında son durum

    Süper Lig'de ilk 7 hafta sonucunda gol krallığı yarışı da kızışmaya başladı. Zirvede 7 gol atan Enner Valencia var.
    • 19.09.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 10:10
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    Süper Lig'de 7. haftanın sona ermesiyle birlikte milli araya girildi.

    A Milli Takımımızın Lüksemburg ve Fareo Adaları ile yapacağı maçlar öncesinde ligimizdeki gol krallığı yarışını da yakından inceledik.

    Sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Enner Valencia, gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor. Bu sezon istediği sonuçları alamayan Antalyaspor'da Haji Amir Wright ise attığı 5 golle ikincilik koltuğunda oturuyor. Bu iki ismi 4'er golle Bafetimbi Gomis, NKoudou, Muleka, Figueiredo ve Belhanda izlerken yakın zamanda bu isimlere Icardi, Maxi Gomez ve Joao Pedro gibi yeni transferlerin de eklenmesi bekleniyor.

    Süper Lig de 7. haftada gol krallığında son durum #1

    İşte Süper Lig'de güncel gol krallığı yarışı

    Süper Lig de 7. haftada gol krallığında son durum #2


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