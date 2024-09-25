Süper Lig'de 7'inci haftanın hakemleri Süper Lig'de 7. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları belirlendi.

Ligin 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

27 EYLÜL CUMA

20.00 Sivasspor-Başakşehir: Çağdaş Altay

28 EYLÜL CUMARTESİ

16.00 Samsunspor-Göztepe: Mehmet Türkmen

19.00 Alanyaspor-Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

29 EYLÜL PAZAR

16.00 Eyüpspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-Konyaspor: Halil Umut Meler

19.00 Bodrum FK-Adana Demirspor: Turgut Doman

19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın

30 EYLÜL PAZARTESİ

20.00 Kayserispor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan