Süper Lig'de 7'inci haftanın hakemleri

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları belirlendi.
Ligin 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
27 EYLÜL CUMA
20.00 Sivasspor-Başakşehir: Çağdaş Altay
28 EYLÜL CUMARTESİ
16.00 Samsunspor-Göztepe: Mehmet Türkmen
19.00 Alanyaspor-Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
29 EYLÜL PAZAR
16.00 Eyüpspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor-Konyaspor: Halil Umut Meler
19.00 Bodrum FK-Adana Demirspor: Turgut Doman
19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın
30 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Kayserispor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
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