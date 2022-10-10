Petrol
95.84
-2.12%
Euro
18.0279
-0.41%
Dolar
18.5764
-0.21%
Altın
996.54
-1.77%
Borsa
3582
0.40%
Bitcoin
361.987
-0.97%
BTXN Coin
8.71
-4.80%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C
    Süper Lig'de 9. haftanın puan durumu

    Süper Lig'de 9. haftanın puan durumu

    Süper Lig'de 9. haftanın tüm maçları tamamlanırken ligin kaliteli takımlarından Adana Demirspor, averajla liderlik koltuğuna oturdu.
    • 10.10.2022 - 22:25
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 23:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de 9. hafta sona erdi.Birbirinden mücadeleci maçların oynandığı ligimizde 10. haftaya lider olarak giren 18 puanla Adana Demirspor oldu.

    Birinci ile yedinci arasında sadece 1 puan var

    Adana ekibini aynı puanla Beşiktaş ve Konyaspor takip ederken sırasıyla Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor zirveyi yakından takip eden takımlar arasında yer alıyor.

    Düşme hattında ise Ümraniyespor, Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Antalyaspor yer alıyor. İşte 9. hafta sonunda oluşan puan durumu ve 10. haftada yapılacak müsabakalar...

    Süper Lig de 9. haftanın puan durumu #1

    Süper Lig de 9. haftanın puan durumu #2

    Süper Lig de 9. haftanın puan durumu #3


    Dezenformasyonla Mücadele Yasası, Avrupa Konseyi'ni rahatsız etti
    Dünya

    Dezenformasyonla Mücadele Yasası, Avrupa Konseyi'ni rahatsız etti

    '6'lı masada anlaşamayanlar iktidarda nasıl anlaşacak'
    Politika

    '6'lı masada anlaşamayanlar iktidarda nasıl anlaşacak'

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir