Süper Lig'de 9. haftanın puan durumu

Süper Lig'de 9. haftanın tüm maçları tamamlanırken ligin kaliteli takımlarından Adana Demirspor, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'de 9. hafta sona erdi.Birbirinden mücadeleci maçların oynandığı ligimizde 10. haftaya lider olarak giren 18 puanla Adana Demirspor oldu.

Birinci ile yedinci arasında sadece 1 puan var

Adana ekibini aynı puanla Beşiktaş ve Konyaspor takip ederken sırasıyla Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor zirveyi yakından takip eden takımlar arasında yer alıyor.

Düşme hattında ise Ümraniyespor, Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Antalyaspor yer alıyor. İşte 9. hafta sonunda oluşan puan durumu ve 10. haftada yapılacak müsabakalar...