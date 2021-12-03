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    Süper Lig'de Afrika Kupası etkisi

    Süper Lig'de Afrika Kupası etkisi

    2022 Ocak ayında Afrika Kupası oynanacak. Süper Lig'den Kamerun'daki organizasyona yaklaşık 19 oyuncunun gitmesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 18:19
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    Avrupa kulüplerini, sezon devam ederken oyuncularından yoksun bırakan Afrika Uluslar Kupası finalleri, 9 Ocak 2022'de başlayacak ve 6 Şubat 2022'deki final maçıyla sona erecek.

    Kamerun'un ev sahipliğindeki kupa, normalde geçen yıl yaz ayında oynanacaktı ancak koronavirüs sebebiyle bu tarihe alındı.

    24 takımın 4'erli takımlar halinde 6 grupta yer alacağı kupada yıldızlar, kulüplerinden bu süreçte ayrı kalacak.

    Elbette bu turnuva, Süper Lig'i de etkileyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda Türkiye'den yaklaşık 19 oyuncunun yer alma ihtimali bulunuyor. Afrika Kupası'na en çok 3'le Galatasaray ve Hatayspor'un futbolcu gönderme ihtimali var.

    Süper Lig de Afrika Kupası etkisi #1

    GALATASARAY’IN HÜCUM HATTI GİDİYOR

    Sarı-kırmızılılardan Mostafa Mohamed Mısır'da, Sofiane Feghouli Cezayir'de ve Mbaye Diagne de Senegal'in kadrosunda yer almaya çalışacak.

    Özellikle bu üç ismin olmama durumu, hücum hattında Galatasaray'ı sıkıntıya sokabilir.

    Süper Lig de Afrika Kupası etkisi #2

    6 MAÇ KAÇIRABİLİRLER

    Bu durumda teknik direktör Fatih Terim'in elinde forvet hattında Ryan Babel ile Halil Dervişoğlu kalacak. Kamerun'daki organizasyona gidenler, 5'i Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası son 16 turu olmak üzere toplamda 6 maç kaçırabilir.

    Hatay'ın kadrosunda da Gine'den Falette, Fas'tan El Kaabi ve Mali'den Traore bulunuyor. Demokratik Kongo'da Galatasaraylı Luyindama, Fenerbahçeli Tisserand ile Beşiktaşlı Fabrice N’Sakala, Angola'da Antalyasporlu Fredy gibi isimler ise ülkeleri finallere kalamadığı için bu süreçte takımlarında kalmaya devam edecekler. Fildişi Sahili'nin kadrosundaki Trabzonsporlu Gervinho ise sakat olduğu için turnuvayı kaçıracak.

    Süper Lig de Afrika Kupası etkisi #3

    SÜPER LİG’DEN GİDEN OYUNCULAR

    Galatasaray

    Mostafa Mohamed - Mısır

    Mbaye Diagne - Senegal

    Sofiane Feghouli - Cezayir

    Hatayspor

    Simon Falette - Gine

    Ayoub El Kaabi - Fas

    Adama Traore - Mali

    Yeni Malatyaspor

    Benjamin Tetteh - Gana

    Oussama Haddadi - Tunus

    Sivasspor

    Faycal Fajr - Fas

    Max Gradel - Fildişi Sahili

    Alanyaspor

    Famara Diedhiou - Senegal

    Chidozie Awaziem - Nijerya

    Beşiktaş

    Rachid Ghezzal - Cezayir

    Başakşehir

    Carlos Ponck - Cape Verde

    Altay

    Andre Biyogo Poko - Gabon

    Fatih Karagümrük

    Ahmed Musa - Nijerya

    Konyaspor

    Ahmed Hassan - Mısır

    Kayserispor

    Mame Thiam - Senegal

    Rizespor

    Bryan Dabo - Burkina Faso

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