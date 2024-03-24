Süper Lig'de asist krallığı! Haris Hajradinovic zirvede 30 haftası tamamlanan Süper Lig'de asist krallığında zirvede Kasımpaşalı Haris Hajradinovic yer alıyor. Bosna Hersekli orta saha yaptığı 13 asistle birinci sırada yer alıyor.

ensonhaber.com

Büyük bir heyecana sahip olan Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun tamamlanmasına 8 hafta kaldı.

30 haftası geride kalan ligde üst sıralar ve küme düşme hattında 20 takımın kıyasıya mücadelesi devam ederken bireysel istatistiklerde de yarış sürüyor.

Sezon başından bu yana takım arkadaşlarına verdikleri gol paslarıyla dikkatleri çekmeyi başaran isimler Asist Krallığı'nda listeye girdi.

Zirvede Hajradinovic var

Ligde bu sezon en çok asisti yapan futbolcu ise Sami Uğurlu ile iyi bir grafik yakalayan Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic oldu.

Yaptığı 13 asistle zirvede bulunan Bosna Hersekli oyuncuyu 11 gol pasıyla Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic takip etti.

Bu iki ismi ise 8'er asistle Dries Mertens, Sebastian Szymanski ve Deniz Türüç takip etti.

Asist Krallığı

Haris Hajradinovic - Kasımpaşa - 13

Dusan Tadic - Fenerbahçe 11

Dries Mertens - Galatasaray 8

Sebastian Szymanski - Fenerbahçe - 8

Deniz Türüç - Başakşehir - 8

Mauro Icardi - Galatasaray - 7

Mame Thiam - Pendikspor - 7

Yusuf Sarı - Adana Demirspor - 7