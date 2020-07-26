Süper Lig'de Avrupa karnesi

Süper Lig'de son haftaya kadar süren heyecanın ardından dün akşam oynanan 7 karşılaşmanın sonunda Avrupa biletini alanlar belli oldu.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyon Başakşehir'in pazar günü Kasımpaşa ile saat 17.00'de oynayacağı maçın ardından resmen sona erecek.

Ligde oynanan 7 maç sonucunda ise küme düşen, Şampiyonlar Ligi'ne direkt ve ön eleme turundan katılacak, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar da belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA'dan men cezası alan Trabzonspor'un bu cezası CAS tarafından onaylanırsa; Trabzonspor, Süper Lig'i ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi ön elemesine hak kazanmasına rağmen bu hakkından yararlanamayacak.

Puan durumuna göre; Trabzonspor'un yerine UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'na Beşiktaş katılacak.

UEFA AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde ise gelecek sezon Sivasspor ve Alanyaspor mücadele edecek.

Trabzonspor'a verilen men cezasının CAS tarafından onanması durumunda ise Süper Lig'i 56 puanla 6. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edebilecek.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA ŞANSI YOK

Trabzonspor'un cezanın onanması ihtimaliyle Avrupa'ya gitmek adına bir şansı olan Galatasaray'ın aksine, Fenerbahçe için ise bu sezon Avrupa kapıları tamamen kapalı.

Son iki senedir taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, bu sezon 53 puan toplayarak ligi 7. sırada tamamladı.