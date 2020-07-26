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    Süper Lig'de Avrupa karnesi

    Süper Lig'de Avrupa karnesi

    Süper Lig'de son haftaya kadar süren heyecanın ardından dün akşam oynanan 7 karşılaşmanın sonunda Avrupa biletini alanlar belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2020 - 08:56
    • Güncelleme : 26.07.2020 - 08:56
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    Süper Lig'de Avrupa karnesi

    Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyon Başakşehir'in pazar günü Kasımpaşa ile saat 17.00'de oynayacağı maçın ardından resmen sona erecek.

    Ligde oynanan 7 maç sonucunda ise küme düşen, Şampiyonlar Ligi'ne direkt ve ön eleme turundan katılacak, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar da belli oldu.

    Süper Lig'de Avrupa karnesi #1

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    UEFA'dan men cezası alan Trabzonspor'un bu cezası CAS tarafından onaylanırsa; Trabzonspor, Süper Lig'i ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi ön elemesine hak kazanmasına rağmen bu hakkından yararlanamayacak.

    Puan durumuna göre; Trabzonspor'un yerine UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'na Beşiktaş katılacak.

    Süper Lig'de Avrupa karnesi #2

    UEFA AVRUPA LİGİ

    UEFA Avrupa Ligi'nde ise gelecek sezon Sivasspor ve Alanyaspor mücadele edecek.

    Trabzonspor'a verilen men cezasının CAS tarafından onanması durumunda ise Süper Lig'i 56 puanla 6. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edebilecek.

    FENERBAHÇE'NİN AVRUPA ŞANSI YOK

    Trabzonspor'un cezanın onanması ihtimaliyle Avrupa'ya gitmek adına bir şansı olan Galatasaray'ın aksine, Fenerbahçe için ise bu sezon Avrupa kapıları tamamen kapalı.

    Son iki senedir taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, bu sezon 53 puan toplayarak ligi 7. sırada tamamladı.

    Süper Lig'de Avrupa karnesi #3

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