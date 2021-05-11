Süper Lig'de bu akşam şampiyonluk heyecanı yaşanacak

Süper Lig'in 41. haftasında oynanacak maçlarda 3 büyükler şampiyonluk için sahaya çıkacaklar.

Süper Lig'in 40 haftası geride kalırken 41. hafta maçları bugün oynanacak. 20:30 da başlayacak mücadelelerde adeta nefesler tutulacak.

Lider Beşiktaş, evinde Karagümrük'ü ağırlarken, ikinci sırada bulunan Fenerbahçe sahasında Sivasspor'la karşılaşacak. Galatasaray ise deplasmanda Denizlispor'la mücadele edecek.

FENER VE GALATASARAY PUAN KAYBEDERSE BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON

Zirve yarışında Beşiktaş 81, Fenerbahçe 79, Galatasaray 78 puanda bulunuyor.

Beşiktaş'ın şampiyon olması için 4 puana ihtiyacı var. Bu gece Fenerbahçe ve Galatasaray puan kaybederse siyah-beyazlılar Karagümrük karşısında galibiyet alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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