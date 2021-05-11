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    Süper Lig'de bu akşam şampiyonluk heyecanı yaşanacak

    Süper Lig'de bu akşam şampiyonluk heyecanı yaşanacak

    Süper Lig'in 41. haftasında oynanacak maçlarda 3 büyükler şampiyonluk için sahaya çıkacaklar.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 10:11
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    Süper Lig'in 40 haftası geride kalırken 41. hafta maçları bugün oynanacak. 20:30 da başlayacak mücadelelerde adeta nefesler tutulacak.

    Lider Beşiktaş, evinde Karagümrük'ü ağırlarken, ikinci sırada bulunan Fenerbahçe sahasında Sivasspor'la karşılaşacak. Galatasaray ise deplasmanda Denizlispor'la mücadele edecek.

    Süper Lig de bu akşam şampiyonluk heyecanı yaşanacak #1

    FENER VE GALATASARAY PUAN KAYBEDERSE BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON

    Zirve yarışında Beşiktaş 81, Fenerbahçe 79, Galatasaray 78 puanda bulunuyor.

    Beşiktaş'ın şampiyon olması için 4 puana ihtiyacı var. Bu gece Fenerbahçe ve Galatasaray puan kaybederse siyah-beyazlılar Karagümrük karşısında galibiyet alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

    Süper Lig de bu akşam şampiyonluk heyecanı yaşanacak #2

    Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Süper Lig de bu akşam şampiyonluk heyecanı yaşanacak #3

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