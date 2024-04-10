Süper Lig'de bu sezonun seyirci ortalaması! Zirvede Galatasaray var
ensonhaber.com

31 haftası geride kalan 2023-2024 Süper Lig sezonunda büyük bir heyecan yaşanıyor.

Şampiyonluk yarışı ve kümede kalma mücadelesinin devam ettiği ligde son 7 haftaya girildi.

Kıran kırana çekişmenin sürdüğü Süper Lig'de seyirci ortalamaları da belli oldu. Sezon boyunca tribünlere en çok taraftar çeken takım lider Galatasaray olurken, sarı-kırmızılı takımı ezeli rakipleri takip etti.

Fenerbahçe, en yüksek seyirci ortalaması yakalayan ikinci takım olurken Beşiktaş üçüncü, Trabzonspor ise dördüncü sırada yer aldı.

İşte seyirci ortalamaları

1 - Galatasaray - Ali Sami Yen Spor Kompleksi - 41.737 ortalama

2 - Fenerbahçe - Şükrü Saraçoğlu Stadyumu - 38.904 ortalama

3 - Beşiktaş - Dolmabahçe Stadı - 25.145 ortalama

4 - Trabzonspor - Akyazı Stadı - 19.419 ortalama

5 - Samsunspor - Yeni 19 Mayıs Stadı - 16.691 ortalama

6 - Adana Demirspor - Yeni Adana Stadyumu - 11.476 ortalama

7 - Antalyaspor - Antalya Stadı - 9.398 ortalama

8 - Konyaspor - Konya Büyükşehir Stadyumu - 9.755 ortalama

9 - Gaziantep FK - Kalyon Stadyumu - 8.294 ortalama

10 - Ankaragücü - Eryaman Stadyumu - 7.546 ortalama

11 Kayserispor - Kayseri Stadı - 7.114 ortalama

12 - Hatayspor - Mersin Stadı - 6.726 ortalama

13 - Rizespor - Rize Stadı - 5.262 ortalama

14 - Sivasspor - Yeni 4 Eylül Stadı - 3.938 ortalama

15 - Alanyaspor - Alanya Stadı - 2.910 ortalama

16 - Kasımpaşa - Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - 2.674 ortalama

17 - Başakşehir - Fatih Terim Stadyumu - 2.503 ortalama

18 - İstanbulspor - Necmi Kadıoğlu Stadyumu - 2.302 ortalama

19 - Pendikspor - Pendik Stadı - 1.445 ortalama

20 - Fatih Karagümrük - Atatürk Olimpiyat Stadyumu - 819 ortalama