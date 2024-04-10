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Süper Lig'de bu sezonun seyirci ortalaması! Zirvede Galatasaray var

Süper Lig'de bu sezonun seyirci ortalaması! Zirvede Galatasaray var 2023-2024 sezonunda 41.737 seyirci ortalaması yakalayan lider Galatasaray stadyumunu en çok dolduran takım oldu.