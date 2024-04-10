Süper Lig'de bu sezonun seyirci ortalaması! Zirvede Galatasaray var

31 haftası geride kalan 2023-2024 Süper Lig sezonunda büyük bir heyecan yaşanıyor.
Şampiyonluk yarışı ve kümede kalma mücadelesinin devam ettiği ligde son 7 haftaya girildi.
Kıran kırana çekişmenin sürdüğü Süper Lig'de seyirci ortalamaları da belli oldu. Sezon boyunca tribünlere en çok taraftar çeken takım lider Galatasaray olurken, sarı-kırmızılı takımı ezeli rakipleri takip etti.
Fenerbahçe, en yüksek seyirci ortalaması yakalayan ikinci takım olurken Beşiktaş üçüncü, Trabzonspor ise dördüncü sırada yer aldı.
İşte seyirci ortalamaları
1 - Galatasaray - Ali Sami Yen Spor Kompleksi - 41.737 ortalama
2 - Fenerbahçe - Şükrü Saraçoğlu Stadyumu - 38.904 ortalama
3 - Beşiktaş - Dolmabahçe Stadı - 25.145 ortalama
4 - Trabzonspor - Akyazı Stadı - 19.419 ortalama
5 - Samsunspor - Yeni 19 Mayıs Stadı - 16.691 ortalama
6 - Adana Demirspor - Yeni Adana Stadyumu - 11.476 ortalama
7 - Antalyaspor - Antalya Stadı - 9.398 ortalama
8 - Konyaspor - Konya Büyükşehir Stadyumu - 9.755 ortalama
9 - Gaziantep FK - Kalyon Stadyumu - 8.294 ortalama
10 - Ankaragücü - Eryaman Stadyumu - 7.546 ortalama
11 Kayserispor - Kayseri Stadı - 7.114 ortalama
12 - Hatayspor - Mersin Stadı - 6.726 ortalama
13 - Rizespor - Rize Stadı - 5.262 ortalama
14 - Sivasspor - Yeni 4 Eylül Stadı - 3.938 ortalama
15 - Alanyaspor - Alanya Stadı - 2.910 ortalama
16 - Kasımpaşa - Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - 2.674 ortalama
17 - Başakşehir - Fatih Terim Stadyumu - 2.503 ortalama
18 - İstanbulspor - Necmi Kadıoğlu Stadyumu - 2.302 ortalama
19 - Pendikspor - Pendik Stadı - 1.445 ortalama
20 - Fatih Karagümrük - Atatürk Olimpiyat Stadyumu - 819 ortalama
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