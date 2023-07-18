Süper Lig'de derbi tarihleri belirlendi Gerçekleştirilen fikstür çekimiyle birlikte Süper Lig'in yeni sezonundaki derbilerin tarihleri de belli oldu. Ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.

ensonhaber.com Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstür çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Süper Lig'de yeni sezon 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla lig başlayacak. 23-24-25 Aralık'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla sezonun ilk yarısı sona erecek. 5-6-7-8 Ocak 2024'deki 19. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ikinci yarı 19 Mayıs 2024'te sona erecek. Sıkışık maç programı nedeniyle ligde 17 ve 22. hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak, ayrıca 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler genel seçimleri nedeniyle 31. hafta müsabakalarında takımlar 2-3-4 Nisan'da karşı karşıya gelecek. Derbi haftaları belirlendi Fikstür çekimiyle yeni sezonda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu. Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak. Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle: 2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor 5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş 9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş 11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor 15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe 18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray Gözden Kaçmasın Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçları belli oldu Haberin Detayları