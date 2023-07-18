Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçları belli oldu

Süper Lig'de yeni sezon 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla lig başlayacak.
23-24-25 Aralık'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla sezonun ilk yarısı sona erecek.
5-6-7-8 Ocak 2024'deki 19. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ikinci yarı 19 Mayıs 2024'te sona erecek.
Sıkışık maç programı nedeniyle ligde 17 ve 22. hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak, ayrıca 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler genel seçimleri nedeniyle 31. hafta müsabakalarında takımlar 2-3-4 Nisan'da karşı karşıya gelecek.
İlk hafta maçları belli oldu
Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstür çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Süper Lig'de 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:
Kayserispor - Galatasaray
Pendikspor - Hatayspor
Kasımpaşa - Ankaragücü
Alanyaspor - Başakşehir
Adana Demirspor - Rizespor
Fatih Karagümrük - Beşiktaş
Trabzonspor - Antalyaspor
Fenerbahçe - Gaziantep
Sivasspor - Samsunspor
Konyaspor - İstanbulspor