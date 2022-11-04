Süper Lig'de en çok kurtarış yapan kaleciler

Süper Lig'de en çok kurtarış yapan kaleciler

Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken kalecilerin gösterdiği performanslar sonuçlara doğrudan etki etti. Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit yaptığı 50 kurtarışla en çok kurtarış yapan isim oldu.

Süper Lig'de 12 hafta geride kaldı. Geçtiğimiz haftalarda bazı kaleciler göstermiş oldukları performanslar ile dikkatleri çekti.

En çok kurtarışı Bilal yaptı

İyi bir sezon geçiren Kayserispor'da genç eldiven Bilal Bayazit yaptığı 50 müdaheleyle en çok kurtarış yapan isim oldu.

Erce ve Runnarson kurtarışlarıyla zirveyi takipte

Bilal'i yaptığı 47 kurtarış ile Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler takip etti. Üçüncü sırada ise 43 kurtarışla Alanyaspor'un İzlandalı kalecisi Runar Runnarson yer aldı.

4 büyüklerde en çok kurtarış yapan isim Muslera

Süper Lig'de en çok kurtarış yapan 10 kaleci arasına 4 büyüklerden Fernando Muslera yer alırken, Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır ilk 10'a giremedi.

İşte en çok kurtarış yapan 10 kaleci:

1. Bilal Bayazit - Kayserispor - 50

2. Erce Kardeşler - Hatayspor - 47

3. Runar Runnarson - Alanyaspor - 43

4. Günay Güvenç - Gaziantep FK - 42

5. David Jensen - İstanbulspor - 39

6. Ertaç Özbir - Adana Demirspor - 39

7. Ertuğrul Taşkıran - Kasımpaşa - 36

8. Fernando Muslera - Galatasaray - 34

9. Ali Şaşal Vural - Sivasspor - 32

10. Emiliano Viviano - Fatih Karagümrük - 30