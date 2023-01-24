Süper Lig'de en çok penaltı kazanan takımlar Süper Lig'de bu sezon hakemler yine tartışılmaya devam ederken penaltı istatistiği de gözler önüne serildi. Ligde en çok penaltı atan takım Fenerbahçe olurken, Galatasaray listede aşağı sıralarda yer aldı.

Süper Lig'de 27 hafta geride kalırken Galatasaray 63 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılıları, 1 maçı eksik Fenerbahçe 54 puanla takip ediyor.

Bu sezon gol krallığı yarışında zirvede olan Enner Valencia, attığı 26 golle en yakın rakibi Diagne'ye 11 gol fark attı. Ekvadorlu yıldızın 11 golünün penaltıdan gelmesi ise rakip taraftarların dikkatini çekti.

Ensonhaber.com Spor Servisi olarak "Bu sezon hangi takım kaç penaltı aldı?" sorusunu soran taraftarları aydınlatmak için küçük bir araştırma yaptık.

Fenerbahçe 15 penaltıyla zirvede

Sarı-lacivertliler bu sezon ligde 15 penaltı atarak zirvede yer aldı. Bunlardan 11'ini Valencia atarken ikisini de Batshuayi gole çevirdi.

Ayrıca 2 penaltıdan yararlanamayan Kanarya'da o penaltılar Joao Pedro ve Valencia'nın ayağından çıktı.

Kanarya, Avrupa'da da 5 penaltı attı

Fenerbahçe sadece Süper Lig'de değil Avrupa'da da penaltı konusunda iyi bir istatistik yakaladı. Sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde toplam 5 penaltı atarken 3'ünü gole çevirip 2'sinden yararlanamadı.

Öte yandan Sarı Kanarya'yı 7 penaltı atışıyla Konyaspor takip ederken, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor 6'şar penaltı atarak ezeli rakiplerinin bu anlamda gerisinde kaldı.