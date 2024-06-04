Süper Lig'de en çok süre alan futbolcu: Ferdi Kadıoğlu

Süper Lig'de tamamlanan 2023-2024 sezonunun en fazla süre alan ismi, Fenerbahçe'nin başarılı kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sezonun istatistikleri açıklanırken, "en çok süre alan oyuncular" listesinin başında, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu yer aldı.
Ferdi Kadıoğlu, geride kalan sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 37 maça çıkarken, toplam 3 bin 328 dakika sahada kalarak bu alanda zirvenin sahibi oldu.
Fenerbahçeli futbolcuyu, 38 maçta 3 bin 310 dakikayla Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ile 37 maçta 3 bin 299 dakikayla Galatasaraylı Fernando Muslera takip etti.
En fazla süre alan 10 isim
Süper Lig'de geride kalan sezonun en fazla süre alan 10 oyuncusu şöyle:
Oyuncu Takım Maç Süre (Dakika)
1- Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe 37 - 3328
2- Haris Hajradinovic - Kasımpaşa 38 - 3310
3- Fernando Muslera - Galatasaray 37 - 3299
4- Guilherme Haubert - Konyaspor 37 - 3267
5- Aytaç Kara - Kasımpaşa 37 - 3247
6- Okan Kocuk - Samsunspor 36 - 3240
7- Soner Dikmen - Konyaspor 37 - 3214
8- Uğur Çiftçi - Sivasspor 36 - 3207
9- Nihad Mujakic - Ankaragücü 36 - 3203
10- Dusan Tadic - Fenerbahçe 38 - 3157
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