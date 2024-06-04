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Süper Lig'de en çok süre alan futbolcu: Ferdi Kadıoğlu

Süper Lig'de en çok süre alan futbolcu: Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'de sezonun en fazla süre alan ismi Ferdi Kadıoğlu oldu. Fenerbahçeli oyuncu, 2023-2024 sezonunda 37 maçta forma giyip, 3 bin 328 dakika sahada kaldı.