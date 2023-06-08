Süper Lig'de gol kralı Enner Valencia oldu Süper Lig'de 31 maçta 29 gol atan Enner Valencia, gol kralı unvanını elde etti.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Spor Toto Süper Lig'de gol krallığını ilan etti.

Süper Lig'de gol krallığı yarışında farklı şekilde zirvede yer alan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, oynanan son maçların ardından sezonun en skorer oyuncusu unvanına kavuştu.

Fenerbahçe'de üçüncü sezonunu geçiren Enner Valencia, Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 31 maçta 29 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Valencia, son haftayı Fenerbahçe gibi maç yapmadan geçiren Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi'nin 7, Fatih Karagümrüklü Mbaye Diagne'nin de 6 gol önünde bulunuyor.

Fenerbahçe'nin 16. gol kralı

Bu sonuçlarla Fenerbahçe, Süper Lig'de 16. kez gol kralı çıkardı.

Ligde daha önce 19 ayrı takımdan toplam 46 futbolcu gol krallığı yaşadı. Galatasaray bu alanda 17 kezle zirvede yer alırken, Fenerbahçe ise 16 kezle ikinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'den daha önce Cemil Turan ve Aykut Kocaman üçer, Selçuk Yula ve Alex de Souza ikişer, Ogün Altıparmak, Osman Arpacıoğlu, Tanju Çolak, Bülent Uygun ve Semih Şentürk de birer kez gol krallığına ulaştı.

En son Alex gol kralı olmuştu

Ayrıca Fenerbahçe, 11 sezon aradan sonra gol krallı çıkardı.

Sarı-lacivertli takımda en son 2010-2011 sezonunda Alex de Souza, ligin en skorer ismi olmuştu.