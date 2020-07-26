Süper Lig'de gol kralı Sörloth oldu

Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alexander Sörloth, Süper Lig'de attığı 24 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Süper Lig'de 33. haftaya kadar Başakşehir'le şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor, bitime bir hafta kala lige havlu atmış ve İstanbul ekibi şampiyonluğunu ilan etmişti.

Bu sezon bordo-mavili takımın en dikkat çeken isimlerinden biri ise Norveçli golcü Alexander Sörloth oldu.

LİGİ GOL KRALI TAMAMLADI

24 yaşındaki Sörloth, Süper Lig'deki ilk sezonunu gol krallığı tacını takarak tamamladı.

Trabzonspor'un Crystal Palace'tan kiralık olarak renklerine kattığı Norveçli golcü, son haftada geçtiğimiz gün oynanan Kayserispor maçında ise perdeyi kapatan golü atarak, ligi 24 golle tamamlamış oldu.

Krallık yarışında ikinci sırada ise Alanyaspor'dan Papiss Cisse 22 golle yer aldı. Antalyaspor forması giyen Adis Jahovic ise 17 golle üçüncü sıranın sahibi oldu.

TAKIMIN GOL YÜKÜNÜ ÇEKTİ

Karadeniz ekibinin, şampiyonluk mücadelesi verdiği sezon boyunca takımın gol yükünü çeken Alexander Sörloth, bordo-mavili takımla çıktığı 48 resmi karşılaşmada ise takımına 32 golle katkı sağladı.