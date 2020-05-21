Süper Lig'de küme düşmenin kalkmasını isteyen takımlar Bu sezon Süper Lig'de küme düşmenin kalmasını isteyen 7 takımın; Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Konyaspor, Yeni Malatya, Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz gün Süper Lig'le ilgili Kulüpler Birliği ile bir toplantı yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görüşmenin ardından açıklamalarda bulunmuştu.

Özdemir, ligin 12 Haziran'da devam etmesi adına tüm kulüplerle görüş birliğine varıldığını belirtmişti.

''7 TAKIM KÜME DÜŞMENİN KALMASINI İSTİYOR''

Öte yandan Başkan Özdemir, Süper Lig ekiplerinden 7 takımın ise bu sezon için küme düşmenin kalkmasını istediğini açıklamıştı.

Durumu değelendireceklerini belirten Özdemir, ''Liglerin 12 Haziran'da başlaması için tüm kulüplerle anlaştık. Kesin kararı 28 Mayıs'ta vereceğiz. Ayrıca 7 kulüp, önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu. Bunu değerlendireceğiz.'' şeklinde konuşmuştu.

7 KULÜBÜN İSMİ ÖĞRENİLDİ

Küme düşmenin kalkmasını isteyen kulüplerin ise Süper Lig'de son 7 sırada bulunan takımlar olduğu öğrenildi.

7 kulübün listesi şu şekilde:

- Gençlerbirliği

- Kasımpaşa

- Konyaspor

- Yeni Malatya

- Rizespor

-Ankaragücü

- Kayserispor

Süper Lig'de şu anki puan durumu ise şöyle:

Nihat Özdemir: Tüm kulüplerle anlaştık