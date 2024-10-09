Süper Lig'de kurtarış yüzdeleri! Uğurcan Çakır zirvede Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, kurtarış yüzdesinde Süper Lig'de zirveye çıktı.

Haber Merkezi

Ligde 8 hafta tamamlanırken kalecilerin performansı belirleyici oldu.

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, en az 4 müsabakada boy gösterenler arasında zirveyi kimseye bırakmadı. Bu sezon 7 maça çıkan 28 yaşındaki eldiven, 37 şutun 31'ini kurtararak yüzde 83'lük başarı sağladı.

UĞURCAN'DAN SONRA BERKE

Bu istatistikte onun en yakın takipçisi ise Berke Özer… Eyüpsporlu Berke, 8 müsabakada 40 şutun 32'sine geçit vermeyerek yüzde 80'lik oran yakaladı.

MERT GÜNOK

Üçüncü sırada da Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok yer aldı. Siyah-beyazlıların 35 yaşındaki kalecisi, yüzde 77 oranla iki ezeli rakibinin file bekçilerini geride bıraktı.

MUSLERA, LIVAKOVIC

Galatasaray'dan Fernando Muslera ve Fenerbahçe'den Dominik Livakovic yüzde 75'te kaldı. Kasımpaşa'nın Yunan ismi Andreas Gianniotis de yüzde 38 ile son sıraya demir attı. 31 yaşındaki eldiven, 8 maçta kalesine gelen 18 şutun sadece 7'sini kurtarabildi.