Süper Lig'de penaltılar çıkarılınca gol krallığı listesi Süper Lig'de geçtiğimiz sezon, penaltılar hariç gol krallığını çıkardık. Oluşan yeni listede gol kralı Mbaye Diagne oldu.

Süper Lig'de 31. hafta sona ererken gol krallığı yarışı da nefes kesiyor.

27 golle zirvede yer alan Enner Valencia'yı 19 golle Fabio Borini, 18 golle Mbaye Diagne ve 15 golle Haji Amir Wright takip ediyor.

Mbaye Diagne zirvede

Ensonhaber.com Spor Servisi olarak penaltılar olmasaydı nasıl bir gol krallığı listesi olurdu, bu konuya açıklık getirdik.

Yeni listede Enner Valencia 2. sıraya düşerken, zirvede ise Fatih Karagümrük'ün yıldızı Mbaye Diagne yer aldı.

İşte penaltılar çıkarılınca oluşan yeni gol krallığı listesi:

1- Mbaye Diagne - 16 gol

2- Enner Valencia - 15 gol

3- Fabio Borini - 13 gol

4- Haji Wright - 13 gol

5- Ali Sowe - 12 gol

6- Umut Nayir - 10 gol

7- Cenk Tosun - 10 gol

8- Mauro Icardi - 9 gol

9- Kerem Aktürkoğlu - 9 gol

10- Bafetimbi Gomis - 8 gol