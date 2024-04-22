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Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın programı

Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın programı Süper Lig'de 33. hafta yapılan tek maçla tamamlandı. İşte 33. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü.