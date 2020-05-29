Süper Lig'de sakatlar ve cezalılar

Süper Lig'de artık geri sayıma geçildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen maçlar, 12 Haziran'da yeniden başlayacak.

Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçlarıyla start alacak olan 27. hafta karşılaşmalarında, sakatlıkları bulunan ve cezalı olan bazı isimler oynayamayacak.

İşte ligin zirvesinde yer alan takımlarda forma giyemeyecek isimler:

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz - Sarı kart cezalısı

Douglas - Sakat

GALATASARAY

Luyindama - Sakat

FENERBAHÇE

Hasan Ali Kaldırım - Sarı kart cezalısı

Sadık Çiftpınar - Sakat

Isla - Kadro dışı bırakıldı

TRABZONSPOR

Yusuf Sarı - Sakat

Ndiaye - Sol dizinden ameliyat olmuştu, antrenmanlara başladı

SİVASSPOR

Marcelo Gaiano - Cezalı

Hakan Arslan - Sakat

BAŞAKŞEHİR

Sakat veya cezalı bulunmuyor.