Futbol

Haber Merkezi

Süper Lig'de sakatlar ve cezalılar Koronavirüs nedeniyle yarıda kalan Süper Lig'in, başlamasına kısa bir süre kaldı. Sakatlığı bulunan ve kart cezalısı olan bazı isimler, ligin 27. haftasında forma giyemeyecek.