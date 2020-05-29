Süper Lig'de sakatlar ve cezalılar

Süper Lig'de artık geri sayıma geçildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen maçlar, 12 Haziran'da yeniden başlayacak.
Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçlarıyla start alacak olan 27. hafta karşılaşmalarında, sakatlıkları bulunan ve cezalı olan bazı isimler oynayamayacak.
İşte ligin zirvesinde yer alan takımlarda forma giyemeyecek isimler:
BEŞİKTAŞ
Burak Yılmaz - Sarı kart cezalısı
Douglas - Sakat
GALATASARAY
Luyindama - Sakat
FENERBAHÇE
Hasan Ali Kaldırım - Sarı kart cezalısı
Sadık Çiftpınar - Sakat
Isla - Kadro dışı bırakıldı
TRABZONSPOR
Yusuf Sarı - Sakat
Ndiaye - Sol dizinden ameliyat olmuştu, antrenmanlara başladı
SİVASSPOR
Marcelo Gaiano - Cezalı
Hakan Arslan - Sakat
BAŞAKŞEHİR
Sakat veya cezalı bulunmuyor.