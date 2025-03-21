Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi

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Süper Lig'de 28. hafta 16 Mart Pazar akşamı oynanan maçlarla sona ermişti.

Haftanın kapanış gününde Bodrum FK, deplasmanda Rizepsor'u 2-0 mağlup ederken, Göztepe de konuk ettiği Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı. Hatayspor, sahasında Sivasspor'u 3-2'lik skorla geçerken, Fenerbahçe ise konuk ettiği Samsunspor'la 0-0 berabere kaldı.

Konuk ettiği Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, ligin 28. haftasının sona ermesiyle 71 puanla yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe de 62 puanla ve zirve takibini devam ettirdi.

Ayrıca Adana Demirspor, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun tamamlanmasına 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

PUAN DURUMU TAHMİN EDİLDİ

Ünlü veri sitesi Euro Club Index, 28. haftanın tamamlanmasının ardından Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Buna göre Süper Lig'de sezon sonunda oluşacak puan durumu şöyle tahmin edildi.

KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR SIRALANDI

Ünlü siteye göre Adana Demirspor'un ardından küme düşecek diğer takımlar Hatayspor, Sivasspor ve Kayserispor olarak sıralandı.

Bodrum FK'nın ise ikili averajla ligde kalacağı öngörüldü.

LİG ÜÇÜNCÜSÜ SAMSUNSPOR

Fatih Tekke yönetiminde yeni bir sayfa açan Trabzonspor'un ise ligi 50 puanla 7. sırada bitireceği tahmin edildi.

Eyüpspor'un 56 puanla beşinci, Beşiktaş'ın 62 puanla dördüncü, Samsunspor'un 64 puanla üçüncü olacağı öngörüldü.

ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ

Fenerbahçe'nin ligi 88 puanla ikinci bitireceği tahmin edilirken, Galatasaray'ın 93 puanla şampiyon olacağı öngörüldü.

Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 90.4 olarak açıklanırken, Fenerbahçe'nin oranı yüzde 9.6 oldu.