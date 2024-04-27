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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürüyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürüyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları... Süper Lig'de 34. haftanın heyecanı yaşanırken, şampiyonluk yarışında bulunan ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kıyasıya mücadelesi devam ediyor.