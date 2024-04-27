Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürüyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları...

Süper Lig'de sezonun bitmesine sayılı günler kaldı.
Ligde kıyasıya şampiyonluk yarışı devam ederken ilk 2 sırada yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe, 34. haftayı da kayıpsız kapattı.
Galatasaray, haftanın açılışında Adana Demirspor'u yendi
Lider Galatasaray, haftanın açılış mücadelesinde zorlu Adana Demirspor, deplasmanından üç puanla döndü.
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek haftayı 93 puanla kapadı.
Fenerbahçe derbide iki golle kazandı
Galatasaray'ın takipçisi Fenerbahçe ise sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.
Kritik derbi müsabakasında sarı-lacivertliler, 25. dakikada Al Musrati'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.
Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 89'a çıkardı.
Ligin bitmesine 4 hafta kaldı
Süper Lig'de şampiyonun belli olmasına 4 hafta kaldı. Galatasaray 37. haftada kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Final niteliği taşıması beklenen dev derbi öncesinde iki takımın kalan maçları şu şekilde:
Galatasaray'ın kalan maçları
- Sivasspor
- Fatih Karagümrük (D)
- Fenerbahçe
- Konyaspor (D)
Fenerbahçe'nin kalan maçları
- Konyaspor (D)
- Kayserispor
- Galatasaray (D)
- İstanbulspor
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