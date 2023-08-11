Süper Lig'de sezonun ilk golü Stefano Denswil'den

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor ile Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor arasında oynanan mücadele ile resmen başladı.
Hakem Zorbay Küçük'ün yönetiminde bordo-mavili takımın ev sahipliğinde Akyazı Stadı'nda oynanan maçta sezonun ilk golü atıldı.
Ligin açılışını yaptı
Karşılaşmanın 8. dakikasında Trabzonspor'un sol kanattan Abdülkadir Ömür'le kullandığı kornerde penaltı noktasının önünde kafayı vuran Denswil, uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu. Böylelikle Surinamlı futbolcu, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk golünü attı.
Geçen sezon da ilk gol Denswil'den
İlk golü kaydetmeyi başaran Denswil, geçtiğimiz sezon bordo-mavili formayla çıktığı 19 lig maçında bir kez ağları sarsabilmişti.
30 yaşındaki stoper, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor'la oynanan ligin ilk hafta maçında golünü kaydetmişti. Savunma oyuncusu böylelikle Süper Lig'de üst üste 2 sezon ilk haftada gol atmayı başardı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)