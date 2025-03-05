Süper Lig’de VAR odasına en çok Portekizliler girdi

İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Lig'de 20. haftadan itibaren yabancı VAR hakemi uygulaması başladı.

Ligde 20 ila 26. haftalar arasında toplam 63 müsabaka oynandı. Bu karşılaşmalarda 33 farklı yabancı hakem VAR odasına girdi.

EN ÇOK PORTEKİZLİ HAKEMLER GÖREV ALDI

Yabancı VAR uygulamasının yürürlükte olduğu 7 haftada en çok Portekizli hakemler görev aldı.

6 Portekizli hakem, 12 defa VAR’ın başına geçti.

MHK; Helder Malheiro, David Rafael Oliveira da Silva, Claudio Pereira, Helder Carvalho, Bruno Esteves ve Fabio Melo’yu 2’şer kez Süper Lig maçlarına atadı.

Portekizlileri, 4 hakemi toplam 10 kez Riva’ya gelen Danimarka takip etti. İspanyol 5 hakem ise 9 defa VAR görevine çağrıldı

SÜPER LİG'E YABANCI VAR GÖNDEREN ÜLKELER VE SAYILARI

Portekiz: 12

Danimarka: 10

İspanya: 9

Polonya: 7

Almanya: 5

Belçika: 5

Macaristan: 4

İtalya: 4

Avusturya: 4

Romanya: 2

Slovenya: 1

EN FAZLA DANİMARKALI JAKOB KEHLET GÖREV ALDI

Danimarkalı Jakob Kehlet, bu sezon Süper Lig’de 4 maçla VAR’da en fazla bulunan yabancı hakem ünvanının sahibi oldu.

Kehlet’i, 3 mücadeleyle Macar Tamas Bognar izliyor.

GÖREV ALAN VAR HAKEMLERİ

Jakob Kehlet: 4

Tamas Bognar: 3

Jan Boterbeg: 2

Wesli De Cremer: 2

Sandi Putros: 2

Jakob Sundberg: 2

Jonas Hansen: 2

Adrian Cordero Vega: 2

Vctor Garcia Verdura: 2

Francisco Jose Hernandez Maeso: 2

Alejandro Quintero Gonzalez: 2

Helder Malheiro: 2

David Rafael Oliveira Da Silva: 2

Claudio Pereira: 2

Helder Carvalho: 2

Bruno Esteves: 2

Fabio Melo: 2

Pawel Raczkowski: 2

Pawel Pskit: 2

Daniel Stefanski: 2

Christian-Petru Ciochirca: 2

Fabio Maresca: 2

Daniele Paterna: 2

Johann Pfeifer: 2

Markus Schmidt: 2

Manuel Schüttengruber: 2

Harald Lechner: 2

Bert Put: 1

Mateo Busquets Ferrer: 1

Istvan Vad: 1

Tomasz Kwiatkowski: 1

Sören Storks: 1

Alen Borasak: 1