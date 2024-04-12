Süper Lig'de yabancı VAR hakemi dönemi! 3 maçta kullanılacak

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA ve Avrupa'nın beş ülke federasyonu ile yapılan görüşmelerin sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, bu sezonun sonuna kadar kritik maçlarda yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) hakemlerinin görev alacağı açıklandı.

"İngilizce iletişim kurulacak"

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek.



TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.



Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.