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    Süper Lig'de yayın geliri dağılımı

    Süper Lig'de yayın geliri dağılımı

    30 haftası geride kalan Süper Lig'de yayın gelirleri belli oldu. En büyük payı Fenerbahçe aldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 16:57
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    Süper Lig'de 30 hafta geride kalırken, Trabzonspor şampiyonluğa adım adım yürüyor.

    Lig'in yayın ihalesi hala sonuçlanmamışken, birçok şirket yeni yayın ihalesi için tekliflerini sundu. Gelen teklifleri değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) henüz kararını vermiş değil.

    Ligin bitimine 8 hafta kala takımların bu sezon elde ettiği yayın gelirleri de belli oldu.

    Süper Lig de yayın geliri dağılımı #1

    SÜPER LİG TAKIMLARININ YAYIN GELİRLERİ

    1. Fenerbahçe: 200 milyon 600 bin TL
    2. Trabzonspor: 177 milyon 400 bin TL
    3. Galatasaray: 171 milyon 500 bin TL
    4. Beşiktaş: 154 milyon 100 bin TL
    5. Konyaspor: 131 milyon 900 bin TL
    6. Alanyaspor: 108 milyon 800 bin TL
    7. Adana Demirspor: 97 milyon 700 bin TL
    8. Başakşehir: 95 milyon 400 bin TL
    9. Hatayspor: 86 milyon 200 bin TL
    10. Karagümrük: 83 milyon 700 bin TL
    11. Antalyaspor: 82 milyon 400 bin TL
    12. Sivasspor: 82 milyon 400 bin TL
    13. Gaziantep: 81 milyon 200 bin TL
    14. Kasımpaşa: 79 milyon 900 bin TL
    15. Kayserispor: 79 milyon 900 bin TL
    16. Giresunspor: 76 milyon 200 bin TL
    17. Altay: 71 milyon 200 bin TL
    18. Göztepe: 69 milyon 900 bin TL
    19. Rizespor: 68 milyon 700 bin TL
    20. Yeni Malatyaspor: 63 milyon 700 bin TL

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