Süper Lig'de yayın geliri dağılımı

30 haftası geride kalan Süper Lig'de yayın gelirleri belli oldu. En büyük payı Fenerbahçe aldı.

Süper Lig'de 30 hafta geride kalırken, Trabzonspor şampiyonluğa adım adım yürüyor.

Lig'in yayın ihalesi hala sonuçlanmamışken, birçok şirket yeni yayın ihalesi için tekliflerini sundu. Gelen teklifleri değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) henüz kararını vermiş değil.

Ligin bitimine 8 hafta kala takımların bu sezon elde ettiği yayın gelirleri de belli oldu.

SÜPER LİG TAKIMLARININ YAYIN GELİRLERİ