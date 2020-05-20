Süper Lig'den 17 takım Gençlik Marşı'nı söyledi

Koronavirüs salgını nedeniyle her sene alışık olduğumuz kutlamalara şahit olamadığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Süper Lig ekipleri de sosyal medya üzerinden kutladılar.
Beşiktaş'ın, ''Dağ başını duman almış...'' paylaşımını yaparak Fenerbahçe'ye göndermesi üzerine başlayan Gençlik Marşı'nda, Süper Lig'in 17 takımı yer aldı.
GALATASARAY YER ALMADI
Öte yandan, Twitter üzerinden söylenen Gençlik Marşı'nda Galatasaray'ın yer almaması dikkatlerden kaçmazken, sebebi ise anlaşılamadı.
Diğer Süper Lig ekipleri tarafından yapılan paylaşımlar şu şekilde: