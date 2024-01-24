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Süper Lig'den 3 kulüp ve 2 teknik adam PFDK'da

Süper Lig'den 3 kulüp ve 2 teknik adam PFDK'da Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçlardaki çeşitli ihlallerden dolayı Beşiktaş, Adana Demirspor, ve Pendikspor disipline verildi.