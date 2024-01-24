Süper Lig'den 3 kulüp ve 2 teknik adam PFDK'da

AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 3 kulüp ile 2 teknik adamı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 22. haftasında dün oynanan maçlardaki çeşitli ihlallerden dolayı Beşiktaş, Adana Demirspor, ve Pendikspor'u disipline verdi.
İki antrenör kurula sevk edildi
Müşavirlik, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ile Alanyaspor Yardımcı Antrenörlerinden Orhan Çıkrıkçı'yı da disiplin kuruluna gönderdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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