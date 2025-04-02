Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beşiktaş, Galatasaray, Kayserispor ve Bodrum FK, çeşitli sebeplerle disipline sevk edilen kulüpler oldu.

İBRAHİM HATİPOĞLU VE SEMİH KILIÇSOY SEVK EDİLDİ

Müşavirlik ayrıca Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nu da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle tedbirsiz, Beşiktaşlı oyuncu Semih Kılıçsoy'u ise "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk etti.

SEVKLER

PFDK'ya yapılan sevkler şu şekilde: