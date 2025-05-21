Süper Lig'den 7 takım PFDK'ya sevk edildi

AA & Ensonhaber
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 36. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri sebebiyle Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Galatasaray, Eyüpspor, Alanyaspor ve Beşiktaş'ın disipline gönderildiği belirtildi.
SEVK EDİLEN İSİMLER
Sivassporlu futbolcu Murat Paluli'nin kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü ve Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın hakaretleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.
Galatasaray Kulübü görevlisi Ersan Zeren'in de sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle disipline gönderildiği kaydedildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış