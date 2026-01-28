Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya gönderildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Gaziantep FK, Konyaspor, Eyüpspor ve Rizespor; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket gibi nedenlerle kurula sevk edildi.

Rizespor Başkan İbrahim Turgut, talimatlara aykırı hareketi; Başkan Yardımcısı Fatih Bakoğlu'nun ise futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle kurula sevki gerçekleşti.

Ayrıca Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Giannis Papanikolaou da kural dışı hareketi sebebiyle PFDK'ya gönderildi.

1 LİG SEVKLERİ

1. Lig ekipleri Boluspor, Iğdır FK, Sarıyer, Çorum FK, Sivasspor ve Sakaryaspor'un saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat gibi nedenlerden dolayı disipline sevki gerçekleştirildi.

Amed Sportif Faaliyetler de futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar ve ideolojik propaganda yapılması gerekçeleriyle kurula sevk edildi.

Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren ve Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin ise futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalarından dolayı disiplin kuruluna gönderildi.