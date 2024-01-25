Süper Lig'in 23. haftasının hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Ali Şansalan, Cihan Aydın, Arda Kardeşler ve Tugay Kaan Numanoğlu dört büyüklerin maçlarına atanan hakemler olarak dikkat çekti.

İşte 23. haftanın hakemleri:

Sivasspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

Fenerbahçe - Ankaragücü: Cihan Aydın

Galatasaray - Gaziantep FK: Arda Kardeşler

Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

Alanyaspor - Pendikspor: Volkan Bayarslan

Adana Demirspor - Hatayspor: Mert Güzenge

Konyaspor - Başakşehir: Alper Akarsu

Fatih Karagümrük - Rizespor: Turgut Doman

İstanbulspor - Samsunspor: Ömer Faruk Turgay

Kayserispor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu