Süper Lig'in 23. haftasının hakemleri

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Ali Şansalan, Cihan Aydın, Arda Kardeşler ve Tugay Kaan Numanoğlu dört büyüklerin maçlarına atanan hakemler olarak dikkat çekti.
İşte 23. haftanın hakemleri:
Sivasspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
Fenerbahçe - Ankaragücü: Cihan Aydın
Galatasaray - Gaziantep FK: Arda Kardeşler
Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
Alanyaspor - Pendikspor: Volkan Bayarslan
Adana Demirspor - Hatayspor: Mert Güzenge
Konyaspor - Başakşehir: Alper Akarsu
Fatih Karagümrük - Rizespor: Turgut Doman
İstanbulspor - Samsunspor: Ömer Faruk Turgay
Kayserispor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
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