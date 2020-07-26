Süper Lig'in büyükleri Sinan Gümüş'ün peşinde

Yabancı kuralının değişmesiyle birlikte transferde önceliği yerli isimlere veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Sinan Gümüş ile ilgilendiği öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile yeni sezon için yabancı sınırlaması getirildiğini belirtmişti.

Verilen bu kararın yanı sıra, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sorunlar sebebiyle futbol kulüpleri ise yerli futbolcuları listelerinde ön sıralara aldı.

Üç büyük kulübün bu transfer dönemindeki ilk büyük rekabeti ise Sinan Gümüş için yaşanacak gibi duruyor.

BONSERVİSİ GENOA'DA

Bonservisi İtalya'nın Genoa kulübünde bulunan, bu sezonun devre arasında kiralandığı Antalyaspor'da 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen golcü oyuncuya eski kulübü Galatasaray ile birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş da talip oldu.

Genoa'nın Sinan'ı gelecek sezon bedelsiz kiralama kararı alması üç kulübün de bu oyuncuya ilgi duymasını sağladı.

GENOA'YA BEDELSİZ GİTMİŞTİ

Geçen yıl bedelsiz gittiği Genoa'dan yılda yaklaşık 1.5 milyon Euro kazanan Sinan'ın temsilcisi Ersin Akan şu sıralar G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüple görüşüyor.

Galatasaray forması ile üç şampiyonluk yaşayan, Aslan'da 116 maçta 33 gol 16 asist kaydeden Sinan'ın hangi kulübü tercih edeceği şimdilik belirsiz.